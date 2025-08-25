Menina morreu no Hospital Universitário de Santa Maria. Eduardo Aigner / Agencia RBS

Foi marcada para 4 de novembro a primeira audiência do caso da menina Izabelly Carvalho Brezzolin, 11 anos, que morreu em 8 de maio no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). Os pais dela foram denunciados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por homicídio culposo.

Nesta primeira audiência, devem ser ouvidas testemunhas de acusação. Ainda devem ocorrer mais sessões para as oitivas de defesa e o interrogatório dos réus, antes que seja feito o julgamento do caso.

Elisa Carvalho de Oliveira e José Lindomar Nunes Brezzolin foram indiciados pelo crime de maus-tratos e estupro de vulnerável, contra a filha Izabelly.

Segundo a Polícia Civil, Izabelly foi encaminhada ao hospital de São Gabriel com marcas de violência, incluindo sangramento nas partes íntimas e fraturas nas costelas. Mas o laudo de necropsia do Instituto-Geral de Perícias contraria essas informações.

Conforme o documento, a morte ocorreu por complicações sépticas, de pneumonia, sem nenhum sinais de violência. Dados do hospital Santa Casa também confirmam essa versão. Os pais alegaram que a menina se machucou ao cair da cama.

Além de homicídio, o homem de 55 anos, pai da vítima, também irá responder por estupro de vulnerável e por ameaças à mãe da menina. Segundo a denúncia do Ministério Público, entre março de 2023 e maio de 2025, o pai de Izabelly teria praticado atos libidinosos contra a filha. Além disso, teria ameaçado a companheira em pelo menos três ocasiões para garantir a impunidade.

Os dois foram presos em flagrante no dia 8, mas a mulher de 36 anos foi solta após ter pedido de liberdade provisória aceito pela Justiça.