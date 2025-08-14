Justiça mantém prisão de Sidney Oliveira após audiência de custódia 

Sidney Oliveira foi mantido algemado durante audiência de custódia que manteve a sua prisão em São Paulo. Ultrafarma / Divulgação

A prisão do empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi mantida na quarta-feira (13) após uma audiência de custódia. Ele foi detido na terça-feira (12) durante operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda.

De acordo com o jornal O Globo, a Justiça de São Paulo determinou que ele permanecesse algemado e negou a possibilidade de liberdade por razões médicas.

"Indefiro o pedido de revogação da prisão temporária formulado, visto que não houve ilicitude na ordem, tampouco irregularidade no seu cumprimento. Em audiência, o custodiado relatou fazer tratamento de saúde contínuo, sendo assim, comunique-se à unidade prisional para que forneça tratamento de saúde adequado para todas as enfermidades noticiadas pelo custodiado", declarou o juiz Alex Freitas Lima, da 44° Circunscrição Judiciária, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Segundo a investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), o esquema teria favorecido empresas do varejo na liberação irregular de créditos tributários, em troca de pagamento de propina.

Além dele, um executivo da Fast Shop, rede especializada no comércio de eletrodomésticos e eletrônicos e um fiscal de tributos estadual, apontado como o principal operador do esquema, também foram presos de forma temporária. Eles estão detidos no Distrito Policial do Belezinho, na zona leste de São Paulo.

Como funcionava o esquema?

Segundo o MPSP, o auditor fiscal apontado como principal operador manipulava processos administrativos para agilizar e ampliar a liberação de créditos de ICMS. O pagamento da propina seria feito por meio de uma empresa registrada em nome da mãe dele, sem funcionários e com sede na própria residência.

As investigações apontam que Ultrafarma e Fast Shop estão entre as companhias beneficiadas. O fiscal, segundo os promotores, chegou a ter acesso ao certificado digital da Ultrafarma para operar diretamente nos sistemas da Fazenda. Esse esquema, segundo a investigação, acontece desde 2021.

Investigação

Os suspeitos poderão responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Em nota, a Secretaria da Fazenda e Planejamento comunicou ter instaurado procedimento interno para apurar a conduta do servidor investigado e solicitou ao MP o compartilhamento das informações coletadas.