Justiça mantém prisão de empresários suspeitos de financiar plano do PCC para matar promotor

Suspeitos foram presos na sexta-feira. Instagram: baep_campinas / Reprodução

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve, neste sábado (30), as prisões temporárias dos empresários Maurício Silveira Zambaldi e José Ricardo Ramos, suspeitos de financiar um plano da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) para matar o promotor Amauri Silveira Filho, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Campinas (SP).

O objetivo era interromper investigações contra a facção. Amauri Silveira Filho está bem e teve segurança reforçada. As informações são do g1.

Os suspeitos, que foram presos na sexta-feira (29), atuavam nos setores de comércio de veículos e transporte. A dupla teria financiado o plano com aquisição de veículos, armas e a contratação de um grupo para armar uma emboscada para o promotor.

Um terceiro suspeito de financiar o plano, Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como "Serginho Mijão", um dos chefes do PCC, está foragido. Além das duas prisões, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.

O mesmo plano também tinha como objetivo assassinar o comandante de uma polícia de São Paulo, que não teve o nome e a função exata divulgados.



