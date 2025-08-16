Justiça mantém Hytalo Santos e o marido presos em São Paulo

Prisão aconteceu nesta sexta-feira (15). RAUL LUCIANO / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Justiça decidiu manter a prisão do influenciador Hytalo Santos e do marido dele, Israel Nata Vicente, após audiência de custódia realizada neste sábado (16).

Suspeitos de explorar e expor menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais, eles foram presos preventivamente na sexta-feira (15), em Carapicuíba, na grande São Paulo.

Segundo o G1, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do estado ainda não divulgou para qual presídio os dois serão encaminhados na capital paulista, antes de serem transferidos para a Paraíba.

A defesa do casal informou que aguarda a análise de habeas corpus solicitado neste sábado.

Em rota de fuga

Ainda na sexta-feira, o delegado Fernando David de Melo Gonçalves, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) defendeu a manutenção da prisão da dupla para evitar prejuízo às investigações. Segundo ele, Hytalo e Israel estavam tentando fugir.

— A informação que tínhamos é que eles estavam em rota de fuga do Brasil. Não sabemos para quais países iriam, mas pode ser [que fugissem] por Foz do Iguaçu —, disse Melo.

No momento da prisão, foram apreendidos quatro celulares com Hytalo, outros quatro aparelhos com Israel e um veículo do modelo Land Rover. Eles não estavam com passaporte, somente com o RG — para acessar países do Mercosul, brasileiros não precisam de passaporte.

— O carro é da Paraíba, eles vieram dirigindo e chegaram ontem [quinta] em Carapicuíba —, explicou o delegado.