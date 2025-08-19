Justiça manda soltar jovem suspeito de esquartejar e carbonizar padrasto em Quintão; corpo foi encontrado em freezer

Familiares encontraram o corpo de Milton em um freezer. Polícia Civil / Divulgação

A Justiça mandou soltar o jovem de 23 anos suspeito de matar o padrasto no distrito de Quintão, em Palmares do Sul, no Litoral Norte. A decisão desta terça-feira (19) é da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

De acordo com a decisão, a soltura foi baseada na insuficiência dos fundamentos para manter a prisão preventiva. O homem, que estava preso na Penitenciária Modulada Estadual de Osório, irá responder em liberdade.

No entanto, ele terá que cumprir medidas cautelares, entre elas, manter endereço e telefone atualizados em juízo, não se envolver em novas ocorrências policiais e não ter contato com testemunhas do processo.

A mãe dele, de 47 anos, chegou a ser presa, mas também teve a soltura determinada pela Justiça durante o mês de junho.

Prova ilícita

A Justiça também atendeu um pedido da defesa e tornou o interrogatório feito pela polícia uma prova ilícita, ou seja, obtida de forma ilegal ou irregular. Com isso, o deverá ser retirado dos autos do processo.

Leia Mais Polícia investiga professora que agrediu criança de quatro anos em escola infantil de Caxias do Sul; veja vídeo

Procurado, o delegado responsável pelo caso, Antônio Carlos Ractz Júnior, afirma que o interrogatório foi feito por um delegado plantonista e que a polícia possui outras provas sobre o crime.

— Eu tenho convicção de que ele será pronunciado e condenado ao fim do processo, tanto ele quanto a mãe — disse o delegado.

Em nota, a defesa do acusado informou que a Justiça acertou "ao declarar ilícita a confissão que teria ocorrido no inquérito policial e revogar a prisão preventiva do acusado".

Leia Mais Falsa psicóloga que atendia crianças com TDAH e autismo vira ré por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica

O crime

O crime aconteceu no dia 4 de março. O corpo de Milton Prestes da Silva, 55 anos, foi encontrado esquartejado e carbonizado dentro de um freezer. No mesmo dia, de acordo com a polícia, o jovem confessou ter sido o responsável pelo crime. Ele é filho da companheira da vítima e foi preso em Gramado, na Serra.

Defesa elogia decisão