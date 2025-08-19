Segurança

Vai responder em liberdade
Notícia

Justiça manda soltar jovem suspeito de esquartejar e carbonizar padrasto em Quintão; corpo foi encontrado em freezer

Soltura foi baseada na insuficiência de fundamentos para manter a prisão preventiva, conforme a decisão. Interrogatório também foi considerado prova ilícita e será retirado dos autos

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS