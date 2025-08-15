Segurança

Caso de 2015
Notícia

Justiça condena três taxistas por ataque a motorista que marcou início da operação da Uber em Porto Alegre

Julgamento iniciou na quinta-feira e durou 13 horas antes de ser concluído. Bráulio Escobar foi agredido por grupo no estacionamento do Carrefour

Kathlyn Moreira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS