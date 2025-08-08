Júri de suspeito de matar companheira a facadas em Imbé é marcado para a próxima semana

Mirnes Aparecida de Lima Martins, 31 anos, foi assassinada a facadas. Arquivo Pessoal / Divulgação

O júri de Sandro Ismael Alves da Silva, acusado matar a companheira com 25 facadas em janeiro, em Imbé, no Litoral Norte, está marcado para ocorrer na próxima quinta-feira (14), a partir das 9h, na Comarca de Tramandaí. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a Zero Hora na tarde desta sexta-feira (8).

O homem, de 34 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por feminicídio com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil.

Três testemunhas devem ser ouvidas no julgamento, sendo uma de acusação e duas de defesa. A previsão é de que o júri se estenda por toda a quinta-feira. O réu está preso na Penitenciária Modulada de Osório.

Relembre o caso

Mirnes Aparecida de Lima Martins, 31 anos, foi assassinada a facadas durante a madrugada de 13 de janeiro, em Imbé, no Litoral Norte. A vítima foi encontrada morta dentro de casa, na Rua Cruz Alta, por volta das 3h, com 25 ferimentos causados por faca.

O crime ocorreu quatro horas após a vítima ter registrado um boletim de ocorrência solicitando medida protetiva contra o companheiro, Sandro Ismael Alves da Silva, conforme a Polícia Civil.

Conforme o delegado Rodrigo Nunes, da Delegacia de Polícia de Imbé, a vítima já havia denunciado o marido em outras ocasiões por violência doméstica, mas em Lajeado, no Vale do Taquari, onde a família morou antes de se mudar para o Litoral.

Horas antes do crime e de ir até a delegacia para fazer a solicitação de medida protetiva, Mirnes havia publicado em uma rede social um pedido de procura para que alguém cuidasse dos seus filhos durante a noite.

Na publicação, ela menciona o fato de que as crianças precisam de companhia, que dormem a noite toda e que seria para não os deixar sozinhos naquele momento, sem fazer menção ao motivo.

Após o crime, o suspeito fugiu do local com os dois filhos do casal, mas foi convencido por familiares a se apresentar na delegacia de Imbé para se entregar. Ele foi preso em flagrante, mas teve a detenção convertida em preventiva.

As crianças foram entregues ao Conselho Tutelar da cidade até que parentes pudessem buscá-los para cuidados.

O que diz a defesa

Em nota, o advogado Anderson Borba da Silva, que defende Sandro Ismael Alves da Silva, afirmou que o réu agiu em legítima defesa: