Segurança

Litoral Norte
Notícia

Júri de suspeito de matar companheira a facadas em Imbé é marcado para a próxima semana

Crime ocorreu na madrugada de 13 de janeiro,  em Imbé, quatro horas após a vítima registrar boletim de ocorrência solicitando medida protetiva, conforme a Polícia Civil

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS