Júri de mulher acusada de matar o pai e outros três réus começa em Rio Grande

O júri iniciou às 9h no Fórum da cidade. Serão ouvidas 18 testemunhas, além do interrogatório dos quatro acusados. Thaina Martins / Grupo RBS

O julgamento de quatro réus acusados de matar Edmar das Neves Mendonça, em 31 de dezembro de 2021, teve início nesta terça-feira (26), em Rio Grande, no Sul do Estado.

Entre os réus, está a própria filha da vítima, além de dois homens apontados como executores e um terceiro acusado de intermediar a contratação.

O júri iniciou às 9h, no Fórum da cidade, e está previsto para durar dois dias. Ao todo, serão ouvidas 18 testemunhas, além do interrogatório dos quatro acusados.

Motivo torpe, diz MP

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), o crime foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ainda segundo a denúncia, a filha da vítima teria planejado o assassinato, contratando os executores por meio do intermediário, após desentendimentos familiares.

A denúncia aponta que o homicídio foi seguido de tentativas de venda de bens pertencentes a Edmar, o que indicaria, para o MP, intenção deliberada no crime.

— Um fato como esse tem um impacto não só dentro da família, mas um impacto na comunidade. Então, na realidade, isso simulou um latrocínio que não aconteceu. Agora, a gente está seguindo para a busca de condenação por um homicídio. Nós temos várias pessoas para serem ouvidas, vários réus para serem interrogados. É um julgamento bastante rumoroso aqui região e a expectativa do Ministério Público é que todos os réus sejam condenados — afirma a promotora Lúcia Helena Callegari.

Relembre o caso

Edmar Mendonça foi morto a tiros dentro de casa, na localidade de Povo Novo, área rural de Rio Grande. O fato ocorreu em dezembro de 2021.

Durante o crime, o homem estava em casa com a filha, esposa e neto. A própria filha foi quem acionou a polícia após o ocorrido.

Na época, o caso foi investigado como latrocínio pela 2ª Delegacia de Polícia de Rio Grande. Contudo, com base no desdobramento das investigações, a polícia passou a investigar o envolvimento da filha da vítima no crime.

Além disso, as investigações também apuraram que pai e filha possuíam uma relação conturbada. O nome dela não foi informado pela Polícia Civil.

A acusada foi presa de forma preventiva e, desde então, aguardava o julgamento do caso.