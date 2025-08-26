Segurança

Julgamento
Notícia

Júri de mulher acusada de matar o pai e outros três réus começa em Rio Grande

Edmar das Neves Mendonça foi morto dentro de casa em 2021 na localidade do Povo Novo

Laura Cosme

Joanna Manhago

