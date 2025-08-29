Segurança

Crime organizado
Notícia

Investigação sobre PCC começou com o monitoramento de apenado que "salvou" postos de combustível da falência

Condenado por tráfico internacional tornou-se "empresário de sucesso" transformando postos falidos em negócio milionário

Zero Hora

