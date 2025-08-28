Segurança

"Invasão do crime organizado na economia real e no mercado financeiro", diz diretora da Receita sobre esquema do PCC

Andrea Costa Chaves argumenta que fraude tira o espaço de empresários legítimos. Estimativa é de que R$ 52 bilhões tenham sido movimentos em quatro anos

Zero Hora

