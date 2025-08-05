Policial civil é baleado na zona sul de Porto Alegre em operação contra grupo que negociava armas de dentro das cadeias do RS

Inspetor baleado foi encaminhado ao Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre e seu estado de saúde é estável. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um inspetor da Polícia Civil foi baleado nesta terça-feira (5), na zona sul de Porto Alegre, durante uma operação realizada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). O alvo da operação era um grupo criminoso envolvido na venda de armas, de dentro do sistema penitenciário, e no tráfico de drogas. Trinta pessoas foram presas na ação, realizada na Capital e na Região Metropolitana.

Conforme informações do delegado Alencar Carraro, diretor de investigações do Denarc, o inspetor, identificado como Leandro Lima, foi baleado na região da coxa durante a abordagem da polícia. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre e seu estado de saúde é estável.

A cirurgia, inicialmente prevista, não foi considerada mais necessária pela equipe médica. O projétil foi retirado e o policial liberado ainda no final da manhã.

Após o ataque, um homem de 38 anos e a esposa dele foram presos em flagrante. Eles não eram alvo dessa operação. No entanto, a investigação suspeita de que haja ligação entre esse homem e o que era procurado na ação — e que não estava em casa durante a abordagem.

Na residência, foram encontrados dois carregadores, uma pistola calibre 9 milímetros e uma quantia em drogas. Ainda conforme Carraro, há indícios de que o sítio alugado servia de refúgio para os criminosos.

No total, foram cumpridos 38 mandados de prisão preventiva, além de 39 ordens de busca e apreensão. A investigação, que resultou na Operação Shotgun, é da 2ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico do Denarc.

A operação

Segundo a Polícia Civil, o grupo alvo da ofensiva comercializava armamentos de diferentes calibres, de forma ilegal, além de munição, drogas e veículos.

As investigações se iniciaram com a prisão em flagrante de um homem, no município de Estância Velha, no ano passado, por porte ilegal de arma de fogo. A partir dessa prisão, a polícia conseguiu identificar a negociação de armas entre criminosos, a maior parte deles de dentro de cadeias do RS.

Segundo o diretor de investigações do Denarc, delegado Alencar Carraro, esses apenados estavam em diversas prisões gaúchas, na Região Metropolitana e também no Interior. Pessoas do círculo de amizades desses detentos seriam responsáveis pelas entregas das armas de fogo e por receber o dinheiro, as drogas e os veículos roubados como pagamento pelos armamentos.

Entre as armas negociadas pelo grupo, estão armamentos com alto poder de fogo, como fuzis e pistolas adaptadas para efetuar disparos automáticos, com efeito de rajada.

Trocas de mensagens

Segundo o delegado Wesley Lopes, responsável pela investigação, o grupo compartilhava rotineiramente imagens e vídeos das armas, além de dados de possíveis compradores dos armamentos e munições.

— A investigação evidenciou uma complexa rede de atividades ilícitas praticadas pelo grupo, com atuação simultânea em diferentes modalidades criminosas e em várias cidades — diz o delegado.

O grupo também usava estratégias para tentar evitar a identificação por parte da polícia, e, para isso, orientava os integrantes a alterarem os veículos usados e as placas.

Em relação às drogas comercializadas pelos investigados, segundo a polícia, foram identificadas vendas tanto de maconha, como de ecstasy, o que indica que atuavam também no tráfico de drogas sintéticas — o grupo, inclusive, compartilhava imagens desse entorpecentes.

Entre os alvos dos mandados de prisão, estão suspeitos de integrarem diferentes funções no grupo criminoso. Durante as buscas, a polícia espera apreender armas de fogo, drogas e veículos, além de outros itens vinculados às atividades criminosas.

Combate ao crime organizado

A operação, segundo o Denarc, faz parte da estratégia de buscar enfraquecer o poder financeiro e estrutural das organizações criminosas.