Indígenas alegam excesso contra vendedor imobilizado e algemado em ação de Brigada Militar e prefeitura de Canela

Compartilhado nas redes sociais, um vídeo registrou uma abordagem a indígenas na área central de Canela, na Serra, no início desta semana. Um integrante de uma aldeia caingangue, de Farroupilha, foi imobilizado e algemado pela Brigada Militar na manhã da última segunda-feira (25). A ação se deu durante fiscalização por suspeita de comércio irregular de produtos.

A abordagem acontece em frente à Catedral de Pedra, ponto turístico de Canela. O vendedor Silvério Ribeiro, 32 anos, é cercado por um grupo de policiais, imobilizado no chão e algemado. Ao redor, outros indígenas criticam a ação da Brigada. Na gravação, o homem resiste a ser algemado e grita, alegando que teria tido um braço fraturado. Ele foi levado à Polícia Civil, onde foi realizado registro do caso, e depois liberado.

A situação levou a comunidade indígena a se manifestar, alegando que houve excesso por parte da Brigada Militar e da prefeitura de Canela. No momento em que foi abordado, segundo a comunidade indígena, ele vendia itens como cachecóis, luvas, mantas e artesanato na frente da Catedral. Ele teria se negado a entregar os materiais para serem apreendidos.

— A gente ocupa aquele espaço há 20 anos. O Silvério trabalha ali há cinco anos. Ele disse que não ia entregar porque ele sustenta a família dele assim. É uma pessoa trabalhadora. Ele está bastante abalado. Foi uma violência. A gente usa esses materiais manufaturados como complemento da renda familiar. Todas as aldeias do Estado ficaram revoltadas com o que aconteceu. Esse tipo de agressão é inadmissível — afirma Alexsander Candinho Ribeiro, 35, líder da aldeia onde vive o indígena, em Farroupilha.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) acompanha a situação. Para o coordenador da Funai em Porto Alegre, Moisés da Silva, a ação quebrou acordos que estavam sendo costurados entre a entidade e a prefeitura de Canela.

Os indígenas cobram que a prefeitura providencie outro lugar para a venda de seus itens. Silva afirma que havia essa promessa. Uma reunião no início de agosto sobre o tema terminou sem acordo.

O Conselho Indigenista Missionário emitiu nota em “repúdio aos episódios de violência, discriminação e racismo praticados contra famílias indígenas no município de Canela” (veja o vídeo acima).

BM diz que houve resistência

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Gramado, como resistência e desacato. Conforme o registro da ocorrência, a BM apoiava a ação de fiscalização da prefeitura, Secretaria de Trânsito, Receita Federal e Polícia Civil, durante operação contra o comércio irregular praticado por indígenas.

Ainda conforme o registro, no momento da desmontagem das barracas e apreensão dos produtos, o indígena teria desobedecido a ordem dos policias, e desacatado, proferindo xingamentos. Os PMs relataram que o indígena teria dado socos contra a guarnição e que, em razão disso, foi dado voz de prisão e ele foi algemado. Neste momento, ele teria resistido e por isso foi necessário "o uso moderado da força".

Segundo o delegado Vladimir Medeiros, de Canela, a BM apresentou ao plantão da Polícia Civil, relatando que o detido investiu contra fiscais municipais. Antes de ser conduzido à Polícia Civil, segundo o delegado, o indígena foi levado ao hospital local, onde, conforme o policial, foi emitido boletim de atendimento atestando ausência de lesão.

Ainda segundo o delegado, a polícia ouviu todas as partes e liberou o indígena. Depois disso, ele compareceu novamente à Polícia Civil, alegando que houve excesso na ação da Brigada Militar. Segundo o delegado, ele foi atendido e outra ocorrência foi registrada.

— Toda a documentação está sob análise, com remessa de cópias às instituições com atribuições — afirmou Medeiros.

Em nota, a BM de Canela afirmou que “a ação de fiscalização prendeu um homem por resistência, após desobedecer a ordem dos policiais. Segundo a corporação, a prisão ocorreu dentro dos parâmetros legais, sem registro de lesões".

Sobre a quantidade de policiais na ação, a BM afirma que "a ideia é que o policial sempre disponha de recursos e meios para conduzir a abordagem policial, especialmente em casos de resistência do indivíduo”.

Prefeitura diz que ação combatia comércio e ocupação irregular

Em nota, a prefeitura de Canela afirmou que houve uma ação integrada do executivo com a BM e Polícia Civil e Receita Federal para combater o comércio e a ocupação irregular em área pública. A operação contou com 56 agentes públicos.

Conforme a nota, o trabalho visava “garantir a livre circulação de pedestres e turistas, preservar a paisagem urbana e reforçar o princípio da isonomia em relação aos comerciantes regularmente estabelecidos”.

De acordo com a prefeitura, a ação de fiscalização não necessitava de autorização da Funai porque não era feita em terra indígena e as pessoas abordadas estavam inseridas em atividade irregular em área pública municipal. Ainda em nota, o Executivo afirmou que os produtos comercializados não eram artesanato indígena, mas, sim, de “mercadorias, em sua maioria importadas da China, comercializadas sem recolhimento de tributos”.