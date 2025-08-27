Segurança

Vídeo
Notícia

Indígenas alegam excesso contra vendedor imobilizado e algemado em ação de Brigada Militar e prefeitura de Canela

Caso aconteceu durante fiscalização de comércio irregular de produtos, na manhã de segunda-feira, nas proximidades da Catedral de Pedra. Polícia alega que houve resistência e desacato

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

Enviar email

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS