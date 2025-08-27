Identificado casal morto a tiros no bairro Lami, em Porto Alegre

Casal foi encontrado morto no bairro Lami. Polícia suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Polícia Civil / Divulgação

Foram identificados como William Patrik Henrique, 27 anos, e Gabriele Almeida Cardoso, 25, o casal morto a tiros na tarde de terça-feira (26), no bairro Lami, na zona sul de Porto Alegre. Eles foram alvos de disparos na Rua Araçá, por volta das 16h30min.

Na manhã desta quarta-feira (27), os agentes da 4° Delegacia de Homicídios de Porto Alegre estão nas ruas em busca do autor do assassinato. A suspeita é de que o ataque tenha sido cometido por apenas uma pessoa que estaria a pé ou de moto. Até o momento, ninguém foi preso.

Tanto o homem quanto a mulher tinham antecedentes criminais. Ele por homicídio, tráfico de drogas e receptação e ela por porte ilegal de arma de fogo.