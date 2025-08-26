Hytalo Santos e namorado, investigados por exploração sexual, serão transferidos de São Paulo para prisão na Paraíba

Hytalo foi preso preventivamente por suspeita de exploração sexual e econômica de menores e trabalho infantil irregular. RAUL LUCIANO / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Justiça da Paraíba determinou a transferência do casal de influenciadores Hytalo Santos e Israel Vicente, o Euro, presos em São Paulo, para um presídio em João Pessoa.

Os dois estão detidos no Centro de Detenção Provisória 1 (CDP-1) de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, e serão levados para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, na capital paraibana, segundo o g1.

Apesar da decisão, ainda não há definição oficial sobre a data do deslocamento. Documentos trocados entre a Justiça paraibana e a paulista, anexados ao processo nesta terça-feira (26) no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), confirmam que a remoção será feita por avião da Força Aérea Brasileira (FAB) ou por voo comercial.

Na última terça-feira (19), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o habeas corpus que buscava a soltura de ambos.

Segurança do transporte

A decisão judicial prevê que autoridades paulistas e paraibanas avaliem as condições de segurança da transferência. Além do meio de transporte, será definida a forma de escolta, em razão da repercussão do caso.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo foi procurada pelo g1 para comentar a logística, mas ainda não se manifestou.

Entenda o caso

A investigação contra Hytalo começou em 2024 e era de conhecimento público, mas o caso ganhou repercussão nacional após a publicação do vídeo do youtuber Felca sobre adultização de crianças e adolescentes.

O influenciador foi alvo de ordens da Justiça da Paraíba em resposta a uma ação civil pública do Ministério Público do Estado, além de mandados de busca e apreensão em 13 de agosto. Foram apreendidos oito celulares e um veículo.

A investigação do MP está sob responsabilidade de duas promotorias, em Bayeux e João Pessoa:

Bayeux : conduzida pela promotora Ana Maria França, a apuração começou no fim de 2024 após denúncias de vizinhos do condomínio onde Hytalo mora. Eles relataram que adolescentes faziam topless e participavam de festas com consumo de bebidas alcoólicas

: conduzida pela promotora Ana Maria França, a apuração começou no fim de 2024 após denúncias de vizinhos do condomínio onde Hytalo mora. Eles relataram que e participavam de festas com consumo de bebidas alcoólicas João Pessoa: sob responsabilidade do promotor João Arlindo, a investigação apura a suspeita de que o influenciador teria articulado um esquema para obter a emancipação de menores de idade, oferecendo presentes, como celulares, às famílias. O promotor informou ao g1 que o relatório do inquérito deve ser concluído na próxima semana

Em ambas as investigações, Hytalo foi ouvido e negou as acusações.

Medidas da Justiça

Em 13 de agosto, a Primeira Vara da Infância e Juventude de João Pessoa determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Hytalo, em um condomínio de Bayeux, região metropolitana de João Pessoa.

Ao chegar, a Polícia Militar encontrou o imóvel praticamente vazio. O condomínio informou que o influenciador havia retirado equipamentos eletrônicos antes da operação.

A decisão judicial também determinou que as redes sociais e plataformas suspendam todos os perfis do influenciador e apaguem conteúdos com participação de crianças ou adolescentes.

Desde então, Hytalo está proibido de manter contato com os menores citados no processo e teve o acesso às redes bloqueado. Além disso, foi determinada a desmonetização dos conteúdos publicados por ele.

Denúncia feita por Felca

O tema da adultização entre crianças e adolescentes nas redes sociais ganhou força depois que o criador de conteúdo Felca publicou, em 6 de agosto, um vídeo com denúncias após observar o crescimento desse tipo de conteúdo nas redes sociais — um assunto, segundo ele, "pouco falado por quem tem alcance". Felca tem expressiva presença nas redes sociais, contando atualmente com 17,7 milhões de seguidores no Instagram, 8,45 milhões no YouTube e 870 mil no X.

Em 50 minutos, o youtuber mostrou como o algoritmo funciona para entregar conteúdos com menores para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes. O vídeo tem mais de 43 milhões de visualizações.

Após a publicação do conteúdo, o assunto também entrou em discussão entre parlamentares e autoridades, que, pressionados a reagir diante de um tema tão importante, prometem definir com urgência uma proposta de regulamentação das redes sociais.

As denúncias apresentadas por Felca apontaram que o influenciador Hytalo Santos sexualiza os conteúdos envolvendo os menores, publicados nas redes, além de manter uma convivência apontada como imprópria com os adolescentes em sua casa.

Quem é Hytalo Santos?

Hitalo José Santos Silva, mais conhecido apenas como Hytalo Santos, tem 27 anos e é natural de Cajazeiras, no interior da Paraíba.

Ele começou a fazer sucesso na internet em 2018, publicando vídeos de dança, especialmente de brega funk, ritmo que estava estourado na época. Depois de gravar alguns conteúdos com sua conterrânea Eduarda Brasil, que foi vencedora do The Voice Kids em 2018, ele atingiu os primeiros 50 mil seguidores e ganhou projeção na internet.

Suspeito nega acusações

Hytalo Santos se manifestou pela primeira vez na quinta-feira (14), após ser citado no vídeo de Felca.

"Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes", afirmou o influenciador ao repudiar as acusações que surgiram na internet e, segundo ele, são "infundadas".

Ele ainda afirmou que nunca ocultou ou obstruiu investigações: