Hytalo Santos e marido pretendiam fugir para fora do Brasil, afirma delegado

Influenciador digital Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos nesta sexta-feira (15). Youtube@EuroOficial / Reprodução

O influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, presos nestas sexta-feira (15), estariam em rota de fuga do Brasil. É o que afirmou o delegado Fernando David de Melo Gonçalves, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), de acordo com o g1.

Segundo o delegado, havia informações de que o casal poderia sair por Foz do Iguaçu (PR) ou pelo sul do país. Como não portavam passaporte, apenas RG, poderiam cruzar para países do Mercosul, onde o documento é aceito, de carro.

— A informação que tínhamos é que eles estavam em rota de fuga do Brasil. Não sabemos quais são os países que iriam, mas pode ser (que fugisse) por Foz do Iguaçu ou pelo sul do país mesmo — disse.

Hytalo e o marido foram presos por suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular e outros crimes.

O paraibano é alvo de duas ações no Ministério Público da Paraíba (MPPB), uma em João Pessoa e outra em Bayeux, além de uma investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT). Ele e o marido são suspeitos de exploração e exposição de menores de idade nas redes sociais (entenda abaixo).

O caso de Hytalo ganhou repercussão após a publicação do vídeo do influenciador Felca sobre "adultização" de crianças e adolescentes.

Viajavam de carro

A rota de Bayeux, cidade onde o influenciador tem casa, até Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde foi preso, tem mais de 2,8 mil quilômetros. A viagem tem duração de cerca de 40 horas.

— O carro é da Paraíba, eles vieram dirigindo e chegaram ontem (quinta) em Carapicuíba — afirmou.

O carro do modelo Land Rover foi apreendido durante a prisão do influenciador, assim como quatro celulares com Hytalo e outros quatro aparelhos com Israel.

Investigado em duas promotorias

A investigação do MP teve início em 2024 e está sob responsabilidade de duas promotorias, em Bayeux e João Pessoa:

Bayeux – Conduzida pela promotora Ana Maria França, a apuração começou no fim de 2024 após denúncias de vizinhos do condomínio onde Hytalo mora. Eles relataram que adolescentes faziam topless e participavam de festas com consumo de bebidas alcoólicas.

– Conduzida pela promotora Ana Maria França, a apuração começou no fim de 2024 após denúncias de vizinhos do condomínio onde Hytalo mora. Eles relataram que adolescentes faziam topless e participavam de festas com consumo de bebidas alcoólicas. João Pessoa – Sob responsabilidade do promotor João Arlindo, a investigação apura a suspeita de que o influenciador teria articulado um esquema para obter a emancipação de menores de idade, oferecendo presentes, como celulares, às famílias. O promotor informou ao g1 que o relatório do inquérito deve ser concluído na próxima semana.

Em ambas as investigações, Hytalo foi ouvido e negou as acusações. Os adolescentes prestaram depoimento apenas no processo de João Pessoa, que começou primeiro, para evitar que fossem revitimizados.

Medidas da Justiça

Nesta semana, a Primeira Vara da Infância e Juventude de João Pessoa determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Hytalo, em um condomínio de Bayeux, região metropolitana de João Pessoa.

Ao chegar, a Polícia Militar encontrou o imóvel praticamente vazio. O condomínio informou que o influenciador havia retirado equipamentos eletrônicos antes da operação

A decisão judicial também determinou que redes sociais e plataformas suspendam todos os perfis do influenciador e apaguem conteúdos com participação de crianças ou adolescentes.

Desde então, Hytalo está proibido de manter contato com os menores citados no processo e teve o acesso às redes bloqueado. Além disso, foi determinada a desmonetização dos conteúdos publicados por ele.

Quem é Hytalo Santos?

Hitalo José Santos Silva, mais conhecido apenas como Hytalo Santos, tem 27 anos e é natural de Cajazeiras, no interior da Paraíba.

Ele começou na internet em 2018, publicando vídeos de dança, especialmente de brega funk, ritmo que estava estourado na época. Depois de gravar alguns conteúdos com sua conterrânea Eduarda Brasil, que foi vencedora do The Voice Kids em 2018, ele atingiu os primeiros 50 mil seguidores e ganhou projeção na internet.

Suspeito nega acusações

Hytalo Santos se manifestou pela primeira vez na quinta-feira (14), após ser citado no vídeo de Felca.

"Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes", afirmou o influenciador ao repudiar as acusações que surgiram na internet e, segundo ele, são "infundadas".

Ele ainda afirmou que nunca ocultou ou obstruiu investigações: