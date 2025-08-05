Homem vítima de agressões do ex-companheiro recebe medidas protetivas em Santa Maria

Um homem de 35 anos recebeu medidas protetivas de urgência após ser vítima de agressões físicas por parte do ex-companheiro, com quem manteve um relacionamento por dois anos.

A decisão foi proferida pelo Juizado da Violência Doméstica de Santa Maria e tem como base um entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), de fevereiro deste ano, que permite a aplicação da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos masculinos ou formados por homens e a mulheres travestis e transexuais.

Conforme o juiz Rafael Cunha, a vítima se encontrava em situação de vulnerabilidade, o que permitiu a aplicação da lei. O homem relatou ter sofrido agressões como socos, chutes, mordidas e ameaças. Mesmo após o fim do relacionamento, o agressor permaneceu morando na mesma casa, o que teria agravado os episódios de violência.

Determinações da medida:

Afastamento imediato do agressor;

Vedação de qualquer tipo de comunicação;

Exigência de se manter afastado da residência, do ambiente profissional e do local de estudos da vítima;

Saída do agressor do imóvel utilizado por ambos.

Novos debates na legislação

Determinações como esta não são comuns, segundo o juiz, o que leva as vítimas a não procurarem ajuda.

O caso em Santa Maria pode ajudar a ampliar, segundo o juiz, o debate sobre lacunas na legislação brasileira, que ainda não prevê de forma clara medidas para situações de violência doméstica em que o homem é a vítima.

Como pedir ajuda?

O procedimento para solicitação de medidas protetivas de urgência em situações de relações homoafetivas masculinas é o mesmo das solicitações de medida protetiva quando a mulher é a vítima.

A única diferença é no processamento, que ficará a cargo de juízes criminais comuns.

Denúncias podem ser registradas no site da Polícia Civil ou pela Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180.



