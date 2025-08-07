Homem reage e atira contra policiais durante operação em Alvorada

Ninguém ficou ferido na troca de tiros. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 60 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (6), após atirar contra policiais civis e militares durante uma operação em Alvorada, na Região Metropolitana. A polícia cumpria mandados contra um grupo criminoso envolvido em homicídios e no tráfico de drogas.

No início da manhã, uma equipe chegou ao local, na Rua Augusto Ferreira Vidal, onde havia duas casas. Os policiais, inicialmente, ingressaram na residência onde mora uma mulher. Ela é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro para a organização criminosa.

Aos fundos do terreno, havia outra moradia, onde vive o sogro da mulher. Dois agentes permanecerem na primeira casa e um policial civil, junto de quatro PMs, seguiu em direção à outra residência. Após passarem uma grade e subirem uma escada, um dos policiais avistou um homem dentro do imóvel. O policial viu quando o homem retornou para dentro do quarto.

Logo depois, o homem atirou por uma janela. Foram efetuados ao menos três disparos de arma de fogo. Houve troca de tiros neste momento, mas ninguém ficou ferido.

— É a polícia. A casa está cercada —responderam os policiais.

— Não vou sair — respondeu o atirador.

Segundo os policiais, a mulher que estava na casa da frente confirmou ao homem que eram mesmo policiais, mas, mesmo assim, ele não saiu da residência. Enquanto os policiais cercavam a casa, ele conseguiu escapar e fugiu para moradias vizinhas.

Preso

Os policiais seguiram fazendo buscas pela região e encontraram o suspeito dos disparos em uma das casas. Inicialmente, o dono negou que ele estivesse ali, mas depois acabou indicando o quarto onde ele estava escondido.

A Polícia encontrou parte das munições deflagradas na bolsa de uma mulher, na mesma residência. Ao ser preso, o homem alegou que havia perdido a arma na fuga. Mas o revólver de calibre 38, que se suspeita que seja o mesmo usado para atirar nos policiais, foi encontrado dentro de um fogão. O preso e o casal dono da moradia onde ele estava escondido foram encaminhados para a Delegacia de Homicídios de Alvorada.

Informalmente, o homem disse aos policiais que pensou que se tratava de um assalto.

Outro caso

No início desta semana, um policial civil foi baleado na perna durante outra operação policial. Um inspetor foi alvejado na terça-feira (5), na zona sul de Porto Alegre, durante uma operação realizada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc).

O alvo da operação era um grupo criminoso envolvido na venda de armas, de dentro do sistema penitenciário, e no tráfico de drogas. Trinta pessoas foram presas na ação, realizada na Capital e na Região Metropolitana.

A operação

A operação que resultou na troca de tiros nesta quinta-feira é contra um grupo suspeito de envolvimento em homicídios e no tráfico de drogas em Alvorada, na Região Metropolitana. Foram cumpridas 40 ordens judiciais em Alvorada, Gravataí e Porto Alegre. Foram 39 mandados de busca e prisão e um de prisão preventiva.