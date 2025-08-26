Segurança

Investigação criminal
Notícia

Homem que foi encontrado em carro carbonizado em Alvorada foi morto por ciúmes

Pai e filho foram presos em Viamão após confessarem crime; vítima tinha sido flagrada tomando café com a companheira de um dos autores do homicídio

Tiago Bitencourt

