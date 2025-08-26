Homem que foi encontrado em carro carbonizado em Alvorada foi morto por ciúmes

Polícia esclareceu nesta terça-feira a morte de motorista encontrado carbonizado em Alvorada. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil esclareceu a morte de Sérgio Nunes Ablo, de 58 anos, encontrado carbonizado no porta-malas de um carro incendiado em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O corpo foi localizado na segunda-feira passada (18), dentro de um Sandero vermelho destruído na Estrada Estância Grande, próximo da RS-118. A vítima, que trabalhava como motorista de aplicativo, estava desaparecida desde o dia 17.

Segundo a Delegacia de Homicídios de Alvorada, câmeras de segurança mostraram que uma moto acompanhava o carro no momento em que foi incendiado. Na quarta-feira passada (20), numa abordagem da Brigada Militar em Viamão, os policiais constataram que o veículo era furtado. Um casal, que estava na moto, foi levado à delegacia. Foi quando o filho do condutor, de 26 anos, se apresentou à polícia e confessou o homicídio.

O jovem relatou que matou Ablo por ciúmes da companheira. Ao chegar em casa, encontrou o motorista tomando café com a mulher e, após discussão, agrediu Ablo com um soco e uma martelada. O corpo permaneceu na residência, que fica em Viamão, até o dia seguinte, quando foi levado para Alvorada com ajuda do pai, de 45 anos, e incendiado dentro do carro.