Homem que espancou namorada com mais de 60 socos diz ter sido agredido na cadeia

Igor Eduardo Pereira Cabral, 29 anos, preso preventivamente após agredir a namorada Juliana Garcia em um elevador em Natal, no Rio Grande do Norte, relatou ter sido agredido dentro da Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim, na Grande Natal. A denúncia foi feita na noite de sexta-feira (1º) e está sendo investigada.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP), a suposta agressão teria partido de policiais penais de plantão.

Após a denúncia, Cabral foi encaminhado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) para realizar exame de corpo de delito. A Polícia Civil também foi acionada, assim como a Corregedoria do Sistema Prisional, que afirmou que tomará todas as medidas cabíveis.

O ex-jogador de basquete ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. A CNN Brasil, que revelou as informações, tentou contato com a defesa.

Relembre o caso

O crime ocorreu na manhã de 26 de julho. Câmeras de segurança de um condomínio registraram o momento em que Igor desfere 61 socos contra Juliana Garcia, 32 anos, dentro do elevador. A agressão teria sido motivada por ciúmes.

Ela teve o rosto desfigurado e foi socorrida em estado grave. Na sexta-feira (1º), passou por cirurgia de reconstrução facial no Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

A delegada Vitória Lisboa, responsável pelo caso, explicou que Igor havia discutido com Juliana durante um churrasco, após exigir acesso ao celular dela.

Ele deixou o local para buscar seus pertences e ela o acompanhou. No elevador, ele ordenou que Juliana saísse, mas ela permaneceu por medo de ser atacada fora do alcance das câmeras. A violência começou ali.

— Ele entra no elevador e pede para ela se retirar do elevador. Ela, justamente, já temendo por qualquer conduta que ele poderia praticar contra ela, sabendo que no corredor não teriam imagens de câmeras para pegar o ato, ela permaneceu dentro do elevador no momento em que ele foi e a agrediu — explicou a delegada.

A polícia já havia identificado antecedentes de violência no relacionamento, com relatos de agressões físicas, empurrões, intimidações e até frases que incentivavam Juliana a tirar a própria vida.

Prisão em flagrante

Após o ataque, Juliana conseguiu pedir ajuda a vizinhos e foi socorrida. Igor foi detido ainda no local e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Em entrevista à afiliada da TV Globo, vizinhos relataram que o casal discutia desde a área da piscina do condomínio, onde participavam de uma confraternização:

— Esse casal chegou, ficou um pouco distante da gente, nós na churrasqueira e eles lá na piscina. Só que começou uma discussão, a gente não sabia o que estavam discutindo. De repente a gente observou na hora que ele pegou o celular e jogou dentro da piscina. Pronto, aí ela já se levantou e ele saiu atrás. E a gente não acompanhou — relatou a vinha à afiliada da Rede Globo, a Inter TV Cabugi. A Polícia Civil trata o caso como tentativa de feminicídio.

Quem é Igor Cabral

Antes de ser preso por tentativa de feminicídio, Igor Cabral teve carreira no basquete 3x3. Ele chegou a integrar a seleção brasileira da modalidade, com participações em torneios internacionais, inclusive campeonatos mundiais e registros na Liga Nacional de Basquete.

A Confederação Brasileira de Basquete esclareceu que, apesar do histórico de participação em campeonatos, Igor nunca foi convocado para uma competição oficial da seleção.

Após a repercussão da agressão, desativou seus perfis nas redes sociais. À polícia, ele alegou ter sofrido um "surto claustrofóbico" no momento da violência e afirmou que teria sido provocado durante uma discussão com a namorada.