Homem que espancou namorada com mais de 60 socos é indiciado, alega uso de substâncias e pede "perdão"

Ele está preso desde o dia 26 de julho e a Polícia Civil solicitou à Justiça a manutenção da prisão preventiva, já decretada

Estadão Conteúdo

Ícaro Carvalho

