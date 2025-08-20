Homem que cumpre pena no regime semiaberto é atingido por 11 tiros em Bagé

Homem prestava serviços comunitários no momento do ataque. Lívia Monteiro / Grupo RBS

Um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio em Bagé, na região da Campanha, na última terça-feira (19). O caso ocorreu no Ginásio Presidente Médici-Militão, no Centro.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem de 46 anos que cumpre pena no regime semiaberto estava cumprindo serviços comunitários no local, quando ao se aproximar do seu veículos, dois homens chegaram e efetuaram os tiros. Ele foi atingindo por 11 disparos.

Ainda, segundo a polícia, a vítima foi socorrida e está internada em estado grave.