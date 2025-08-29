Homem procurado pela polícia após fugir de presídio em São Sepé é capturado

A Polícia Civil capturou Pierre dos Santos Machado, de 41 anos, em São Sepé, na região central do RS. Ele foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (29) em uma casa no bairro Santo Antônio, dois dias após escapar do Presídio Estadual que fica no município. Ele havia sido detido preventivamente na segunda-feira (25) após manter um casal sob cárcere privado.

Agentes da Brigada Militar e da Polícia Civil atuaram na busca pelo fugitivo. Conforme a delegada Carla Dolores, responsável pelo caso, Machado não cometeu nenhum outro crime enquanto esteve foragido. Ele irá passar por exames antes de ser encaminhado ao presídio.

As circunstâncias da fuga ainda não foram esclarecidas. A Polícia Penal informou que o apenado fugiu do presídio durante o horário de pátio, período em que os detentos podem sair das suas celas. A Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário irá apurar a ocorrência.

Pierre foi preso preventivamente na segunda-feira por suspeita de manter um casal em cárcere privado dentro da casa das vítimas. O homem tomou a residência das vítimas com a intenção de usá-la como ponto de tráfico de drogas.

Natural de Tramandaí, no Litoral Norte, Machado possui antecedentes por furto, tráfico de drogas, ameaça e roubo com lesões. Além disso, responde por cárcere privado, extorsão e ameaça.