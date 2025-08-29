Segurança

Prisão preventiva
Homem procurado pela polícia após fugir de presídio em São Sepé é capturado

Pierre dos Santos Machado foi localizado dois dias após fazer casal refém. Ele passará por exames antes de ser encaminhado novamente ao sistema prisional

Zero Hora

