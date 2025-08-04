Homem paga pizza com dinheiro falso e é condenado à prisão no Paraná

Pizzas foram pagas com dinheiro fasilficado. Anahís Vargas / Agencia RBS

A Justiça Federal do Paraná condenou um vendedor de Nova Esperança (PR) a cinco anos e três meses de prisão em regime fechado por pagar uma pizza com dinheiro falso. A decisão foi proferida pela 3ª Vara Federal de Maringá e inclui ainda o pagamento de 97 dias/multa e a reparação do valor à pizzaria vítima do golpe.

O crime ocorreu em 29 de abril de 2022, quando o homem, de 34 anos, usou cinco notas falsas para quitar um pedido de R$ 65. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o estelionatário escolheu um local com pouca iluminação para a entrega e bloqueou o contato da pizzaria após o pagamento.

A perícia da Polícia Federal confirmou que as cédulas eram falsas, mas de “boa qualidade”, impressas em jato de tinta e papel inferior, com detalhes semelhantes aos do dinheiro verdadeiro.

O réu alegou que recebeu as notas como pagamento por corridas realizadas como motorista de aplicativo, mas não conseguiu comprovar a atividade no dia dos fatos. O juiz considerou as explicações inconsistentes e destacou que o homem já havia sido condenado por estelionato e roubo, o que influenciou no agravamento da pena.