"Justiça por Felipe"
Homem negro é morto a tiros por segurança ao tentar entrar em supermercado de SP com cachorro 

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o autor do crime foi identificado e permanece preso temporariamente

Estadão Conteúdo

