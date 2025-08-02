Homem morre após ser alvo de mais de 40 tiros em Canoas

Policiais encontraram mais de 40 estojos de arma de fogo. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 60 anos foi morto a tiros nesta sexta-feira (1º), no bairro Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana. A vítima não teve o nome divulgado pela Polícia Civil.

Ele teria deixado a prisão há pouco mais de um mês, conforme a delegada Graziela Zinelli, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Canoas.

A suspeita é de que ele tenha sido executado, uma vez que a vítima tinha antecedentes por homicídio e porte ilegal de arma.

No local do crime, foram coletados mais de 40 estojos de munição de arma de fogo, segundo a delegada. O homem teria sido atingido por pelo menos 37 disparos.