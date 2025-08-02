Segurança

Bairro Mathias Velho
Notícia

Homem morre após ser alvo de mais de 40 tiros em Canoas

A vítima, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, teria deixado a prisão há pouco mais de um mês

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS