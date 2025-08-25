Homem morre após confronto com policial militar em Rio Grande

Um homem morreu após um confronto com policial militar em Rio Grande, no sul do Estado. O caso ocorreu no último domingo (24).

De acordo com informações da Brigada Militar (BM), o policial, que estava de folga, foi surpreendido por um homem apontando uma arma contra ele na saída de uma boate. Neste momento, houve troca de tiros entre eles.

Atingido por disparos de arma de fogo, o homem de 21 anos chegou a ser socorrido e levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Balneário Cassino, mas não resistiu aos ferimentos. Ele não teve o nome divulgado, mas segundo a BM, tinha antecedentes criminais.

Ainda, conforme a polícia, os PMs apreenderam um revólver calibre .38 com o homem.

O policial não ficou ferido.