Homem é preso suspeito de matar a mãe em Porto Alegre

Suspeito, de 52 anos, teria afirmado à polícia que encontrou a idosa morta. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (5), por suspeita de matar a própria mãe, de 77 anos, no bairro Jardim Dona Leopoldina, na zona norte de Porto Alegre. O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil.

O corpo da idosa foi encontrado na tarde desta terça, em uma casa situada na Rua Carlos Estevão, e não apresentava lesão externa aparente, conforme o delegado Leandro Bodóia, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Um laudo de necropsia foi solicitado no escopo da investigação para verificar a causa da morte. O exame apontou morte por asfixia e sufocação direta com lesões internas nos lábios.

A polícia acredita que as lesões internas tenham sido causadas pela colocação das mãos contra a gengiva da vítima.

Em razão dos resultados periciais, o homem, que inicialmente não era considerado suspeito, foi preso por suspeita de feminicídio consumado.

O crime

O caso chegou à polícia por volta das 13h30min, após o filho da idosa ligar para a Brigada Militar informando que encontrou a mãe morta na residência.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo da idosa. O homem também estava no local, apresentando ferimentos de faca. O ambiente, segundo a corporação, estava revirado.

Aos policiais militares, ele afirmou ter atentado contra a própria vida após saber da morte da mãe. O suspeito foi encaminhado ao atendimento médico e, na sequência, ouvido pela Polícia Civil.

Em depoimento, o filho alegou que a mãe vinha enfrentando problemas de saúde.