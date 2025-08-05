Homem é preso suspeito de matar a mãe em Porto Alegre

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (5), por suspeita de matar a própria mãe, de 77 anos, no bairro Jardim Dona Leopoldina, na zona norte de Porto Alegre. O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil.
O corpo da idosa foi encontrado na tarde desta terça, em uma casa situada na Rua Carlos Estevão, e não apresentava lesão externa aparente, conforme o delegado Leandro Bodóia, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Um laudo de necropsia foi solicitado no escopo da investigação para verificar a causa da morte. O exame apontou morte por asfixia e sufocação direta com lesões internas nos lábios.
A polícia acredita que as lesões internas tenham sido causadas pela colocação das mãos contra a gengiva da vítima.
Em razão dos resultados periciais, o homem, que inicialmente não era considerado suspeito, foi preso por suspeita de feminicídio consumado.
O crime
O caso chegou à polícia por volta das 13h30min, após o filho da idosa ligar para a Brigada Militar informando que encontrou a mãe morta na residência.
Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo da idosa. O homem também estava no local, apresentando ferimentos de faca. O ambiente, segundo a corporação, estava revirado.
Aos policiais militares, ele afirmou ter atentado contra a própria vida após saber da morte da mãe. O suspeito foi encaminhado ao atendimento médico e, na sequência, ouvido pela Polícia Civil.
Em depoimento, o filho alegou que a mãe vinha enfrentando problemas de saúde.
A investigação teve início na 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Agora, foi remetida à 2ª Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre, que seguirá com a apuração do caso.