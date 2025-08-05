Segurança

Feminicídio
Notícia

Homem é preso suspeito de matar a mãe em Porto Alegre

Mulher de 77 anos foi encontrada morta nesta terça-feira (5), em residência no bairro Jardim Dona Leopoldina. Conforme a perícia, a causa da morte foi asfixia

Júlia Ozorio

