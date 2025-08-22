Homem é preso por abandonar filhote de três meses no aeroporto de Florianópolis após cão ser recusado no embarque

Homem foi preso em flagrante suspeito de maus-tratos por abandono. Polícia Civil / Divulgação

Após desembarcar em Brasília, um homem foi preso em flagrante por ter abandonado uma cadela de três meses no estacionamento do Aeroporto Internacional de Florianópolis, nesta quarta-feira (20). Ele teria sido impedido de entrar com o filhote no avião por estar usando uma caixa de transporte inadequada às regras aeroportuárias.

Após não conseguir embarcar com o animal, ele se direciona até o estacionamento e posiciona a caixa de transporte — com o animal dentro — entre dois carros. Câmeras de segurança registraram o momento. As informações são do g1.

De acordo com a polícia, após funcionários do aeroporto encontrarem a caixa de transporte com o cachorro, eles acionaram a Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), que atua no terminal.

Os agentes então descobriram que o tutor do animal havia embarcado em um voo para Brasília. A equipe entrou em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal e o homem foi localizado e preso no Aeroporto Internacional de Brasília pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA). Ele é suspeito de maus-tratos por abandono.