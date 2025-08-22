Segurança

Voo para Brasília
Notícia

Homem é preso por abandonar filhote de três meses no aeroporto de Florianópolis após cão ser recusado no embarque

Animal foi adotado por um funcionário do aeroporto, de acordo com o delegado Renan Scandolara

Zero Hora

