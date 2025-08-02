Homem é preso em Cachoeirinha sob suspeita de estupro de vulnerável contra quatro meninas da família

Sede da 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu um homem, de 51 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra quatro meninas de seu círculo familiar. A prisão foi efetuada na última quinta-feira (31) pela 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça após representação da autoridade policial.

Segundo as investigações, os abusos teriam acontecido em diversos momentos desde o ano 2000, sendo o mais recente registrado neste ano. As vítimas, à época dos casos, teriam entre cinco e nove anos de idade. Entre elas, sobrinhas e afilhadas.

De acordo com a Polícia Civil, o homem se aproveitava da relação de confiança e proximidade familiar para cometer os abusos e garantir o silêncio das vítimas por meio de ameaças.

A ordem de prisão foi expedida na quarta-feira (30). No dia seguinte, o suspeito foi intimado e compareceu à delegacia, onde foi informado da decisão judicial e preso.

Após passar por audiência de custódia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.