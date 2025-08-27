Homem é preso em Alvorada suspeito de fingir ter câncer e aplicar golpes nas redes sociais

Homem de 42 anos foi preso em Alvorada, na Região Metropolitana. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu um homem de 42 anos por suspeita de estelionato nesta terça-feira (26), em Alvorada, na Região Metropolitana. Ele fingia ter câncer cerebral para aplicar golpes em redes sociais, conforme a investigação.

Segundo o delegado Renato Ferreira de Souza, responsável pela apuração, o homem se apresentava nas mídias sociais como se tivesse diagnóstico de doença cancerígena. Ele usava laudos médicos falsos para angariar valores financeiros que, segundo ele, seriam usados no tratamento.

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) analisou os documentos utilizados pelo suspeito durante a investigação e concluiu que eram falsificados.

Ainda não se sabe o prejuízo financeiro causado pelo golpe. No entanto, apenas na página do Instagram, ele possui 24 mil seguidores, de diferentes cidades do Brasil.

Essas pessoas, indica a polícia, frequentemente enviavam valores financeiros para ajudar no suposto tratamento. A investigação solicitou o bloqueio de contas bancárias do preso, que foi recolhido no Sistema Prisional.

Leia Mais Com redução de pena, condenados no caso da Boate Kiss buscam progressão para o semiaberto

A investigação segue na 1ª Delegacia de Polícia (DP) de Alvorada. A polícia busca descobrir o número total de vítimas enganadas pelo suspeito, assim como o montante angariado por ele.

Homem também se apresentava como policial

Em 6 de agosto, o homem já havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Na ocasião, a polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele. No local foram encontrados distintivos e uniformes falsos das polícias Civil e Federal.