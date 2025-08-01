Homem é preso com 600 filhotes de jabuti dentro de malas no RJ

Alguns filhotes acabaram morrendo devido às péssimas condições de transporte. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 600 filhotes de jabutis, na tarde de quinta-feira (31), em um ônibus interestadual. Os animais, que estavam dentro de uma mala, seriam levados para a Baixada Fluminense. O caso ocorreu na BR-116, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

O homem embarcou em Feira de Santana (BA) e levaria os animais para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde seriam comercializados em uma feira livre no final de semana. Cada exemplar da espécie é vendido no mercado ilegal por aproximadamente R$ 700.

Ele confessou que receberia uma quantia em dinheiro por transportar os animais. O homem disse ainda aos agentes da PRF que já havia sido preso pelo mesmo crime, em 2015. Alguns filhotes acabaram morrendo devido às péssimas condições.

Crime ambiental

O caso configura crime ambiental por transporte de animais silvestres, sem autorização, com aplicação de multas e detenção, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais.

Leia Mais Ministério Público denuncia homem que cortou patas de cadela por maus-tratos e crueldade

A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano e multa, podendo ser aumentada em casos de espécies raras, ameaçadas de extinção, ou quando o crime for cometido em período proibido à caça, durante a noite, com abuso de licença ou em unidade de conservação.