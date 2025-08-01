Segurança

Crime ambiental
Notícia

Homem é preso com 600 filhotes de jabuti dentro de malas no RJ

Alguns animais acabaram morrendo devido às más condições de transporte. O dono da bagagem confessou o crime e afirmou que já havia sido preso pela mesma situação em 2015

Agência Brasil

