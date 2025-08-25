Segurança

Barão do Triunfo
Notícia

Homem é preso após confessar à Brigada que matou companheira e enterrou corpo em matagal na Região Carbonífera

Vítima foi identificada como Rita de Cássia da Silva, 33 anos. Em depoimento, o companheiro relatou que cometeu o crime durante um episódio de ciúmes, segundo a polícia

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS