Homem é preso após confessar à Brigada que matou companheira e enterrou corpo em matagal na Região Carbonífera

Corpo da mulher foi enterrado em área de mata dois dias após o crime.

A Polícia Civil investiga a morte de Rita de Cássia da Silva, de 33 anos, em Barão do Triunfo, na Região Carbonífera. O companheiro da vítima, de 28 anos, confessou o crime e foi preso em flagrante no sábado (23) suspeito de feminicídio e ocultação de cadáver.

O homem, que não teve o nome divulgado, ligou para a Brigada Militar e disse que matou a companheira e enterrou o corpo em um matagal, conforme a polícia. Na tarde desta segunda (25), a Justiça decretou a prisão preventiva.

Homem detalhou o crime

Segundo o delegado Marco Schalmes, o suspeito relatou que, em 16 de agosto, teria tido um episódio de ciúmes. O homem disse ainda que, durante uma discussão, imobilizou a vítima com um golpe de “mata-leão” e que, em seguida, ela teria caído já sem vida.

O suspeito disse que manteve o corpo em casa por dois dias antes de levá-lo a um matagal e enterrá-lo.

Uma semana após o feminicídio, no sábado, ao acionar a Brigada Militar, o homem relatou o crime. Policiais que atenderam a ocorrência disseram que o suspeito aparentava estar alcoolizado e resistiu à prisão, em aparente arrependimento.

Até a ligação do homem, as autoridades desconheciam tanto o crime quanto o desaparecimento de Rita, que não havia sido registrado. A polícia não conseguiu contato com familiares da vítima, que não tinha convívio próximo com parentes.

O suspeito é natural de Barão do Triunfo, enquanto a vítima era natural de Tapes, no Sul, e teve residência em Sertão Santana, cidade próxima a Barão.

Histórico

Não há registros anteriores de violência doméstica entre o casal, segundo a polícia. O homem possui antecedentes por delitos menores, sem relação com violência de gênero. Já a vítima havia registrado ocorrência de violência doméstica em 2024, envolvendo outro companheiro.

Como não conseguiu contato com familiares, a polícia ainda busca informações sobre o casal, mas acredita que o relacionamento fosse recente.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deve ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link