Homem é encontrado morto dentro de carro carbonizado na zona leste de Porto Alegre

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro carbonizado na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (1º). O veículo — um Fiat Uno — foi localizado por volta das 5h50min na Rua Jaime Rolemberg de Lima, uma via sem saída na Vila Mapa, totalmente queimado.

A vítima, que foi encontrada no porta-malas do carro, ainda não foi identificada. A polícia, no entanto, confirmou que trata-se de um homem.

A causa da morte ainda é investigada.

A 1ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre (DHPP) suspeita de que o crime tenha relação com disputa entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

Inclusive, é investigada a ligação com uma tentativa de homicídio ocorrida na noite anterior, também na Vila Mapa.