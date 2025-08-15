Segurança

Em Imbé
Notícia

Homem é condenado a mais de 41 anos de prisão por matar companheira a facadas no litoral do RS

Crime ocorreu em 13 de janeiro deste ano, quatro horas após a vítima ter registrado um boletim de ocorrência solicitando medida protetiva, conforme a polícia

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS