Homem é condenado a mais de 41 anos de prisão por matar companheira a facadas no litoral do RS

Mirnes Aparecida de Lima Martins com 25 facadas. Arquivo Pessoal / Divulgação

O homem acusado de matar a companheira a facadas em Imbé, no Litoral Norte, Sandro Ismael Alves da Silva, foi condenado a 41 anos, cinco meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença foi fixada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tramandaí, nesta quinta-feira (14).

O réu foi condenado por feminicídio, com emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil. Ele segue preso preventivamente na Penitenciária Modulada de Osório.

Ele foi acusado pelo Ministério Público de matar a companheira, Mirnes Aparecida de Lima Martins, com 25 facadas em janeiro deste ano, na residência do casal.

O julgamento foi presidido pelo juiz Gilberto Pinto Fontoura, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tramandaí.

Relembre o caso

Mirnes Aparecida de Lima Martins, 31 anos, foi assassinada a facadas durante a madrugada de 13 de janeiro, em Imbé, no Litoral Norte. A vítima foi encontrada morta dentro de casa, na Rua Cruz Alta, por volta das 3h, com 25 ferimentos causados por faca.

O crime ocorreu quatro horas após a vítima ter registrado um boletim de ocorrência solicitando medida protetiva contra o companheiro, Sandro Ismael Alves da Silva, conforme a Polícia Civil.

Conforme o delegado Rodrigo Nunes, da Delegacia de Polícia de Imbé, a vítima já havia denunciado o marido em outras ocasiões por violência doméstica, mas em Lajeado, no Vale do Taquari, onde a família morou antes de se mudar para o Litoral.

Horas antes do crime e de ir até a delegacia para fazer a solicitação de medida protetiva, Mirnes havia publicado em uma rede social um pedido de procura para que alguém cuidasse dos seus filhos durante a noite.

Na publicação, ela menciona o fato de que as crianças precisam de companhia, que dormem a noite toda e que seria para não os deixar sozinhos naquele momento, sem fazer menção ao motivo.

Após o crime, o suspeito fugiu do local com os dois filhos do casal, mas foi convencido por familiares a se apresentar na delegacia de Imbé para se entregar. Ele foi preso em flagrante, mas teve a detenção convertida em preventiva.

As crianças foram entregues ao Conselho Tutelar da cidade até que parentes pudessem buscá-los para cuidados.

Contraponto

Em nota, o advogado Anderson Borba da Silva, que representa Sandro Ismael Alves da Silva, disse que pretende recorrer do julgamento.

"O conselho de sentença acatou a tese acusatória apresentada pelo Ministério público, a defesa respeita a soberania dos jurados, porém pretende recorrer da decisão do magistrado, pois entende que a pena ficou muito além do aceitável, diante de tudo que foi demonstrado em plenário".

Como pedir ajuda em caso de violência contra a mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deve ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul