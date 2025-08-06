Segurança

Vale do Rio Pardo
Notícia

Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar ex-companheira a facadas em Encruzilhada do Sul

Crime foi reconhecido como feminicídio com quatro qualificadoras; casal passava por processo de separação

Zero Hora

