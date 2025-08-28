Homem é condenado a 25 anos por matar ex-companheira em Cachoeirinha

Feminicídio foi registrado em condomínio na Rua Irlanda, bairro Marechal Rondon. BM / Divulgação

O Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeirinha condenou, nesta quarta-feira (27), o ex-companheiro de Thainara Rangel Chaves de Moraes a 25 anos de reclusão pelo assassinato da jovem.

O réu, cuja identidade não foi divulgada, foi considerado culpado pelo estrangulamento da vítima em julho de 2022 e não poderá recorrer da sentença em liberdade.

O homem responde por homicídio qualificado — por motivo torpe, mediante asfixia, com recurso que dificultou a defesa da vítima e com violência contra a mulher, em razão de gênero.

Julgamento

O julgamento durou cerca de dez horas na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, e foi presidido pelo juiz de Direito Márcio Luciano Rossi Barbieri Homem.

Durante a manhã, prestaram depoimento duas testemunhas de acusação e cinco de defesa, entre elas os pais do acusado, a irmã e o cunhado da vítima.

O réu também foi interrogado e alegou ter sofrido um "apagão", afirmando não se lembrar do momento do crime. Ele ainda justificou que foi até a casa da ex-companheira no dia do crime por acreditar que "a residência dela seria invadida naquela noite."

Relembre o caso

Thainara, 20 anos, foi morta em 18 de julho de 2022, em seu apartamento no bairro Marechal Rondon, em Cachoeirinha, poucas semanas após o término do relacionamento com o acusado.

Conforme o laudo pericial, a morte foi causada por asfixia mecânica. A denúncia do Ministério Público aponta que o réu não aceitou o fim do relacionamento.

Os autos do processo ainda indicam que o réu teria gravado um vídeo enquanto sufocava Thainara. Além disso, ele teria tirado fotos do corpo dela após o crime e compartilhado o material em um grupo de WhatsApp.