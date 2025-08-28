Segurança

Região Metropolitana
Notícia

Homem é condenado a 25 anos por matar ex-companheira em Cachoeirinha

Thainara Rangel Chaves de Moraes, 20 anos, foi morta por estrangulamento em 2022

Júlia Ozorio

