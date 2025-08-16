Segurança

Homem é baleado em Alvorada durante abordagem da Guarda Municipal

Disparo ocorreu após vítima avançar contra arma de agentes e foi acidental, de acordo com a prefeitura do município

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

