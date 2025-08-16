Homem é baleado em Alvorada durante abordagem da Guarda Municipal

Um homem de 35 anos foi baleado durante uma abordagem da Guarda Municipal de Alvorada nesta sexta-feira (15) no município na Região Metropolitana. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhada em estado regular ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, conforme a Polícia Civil.

A ação aconteceu na rua Padre Diogo Feijó, no Bairro Maria Regina. Os guardas municipais teriam tentado abordar a vítima, que não obedeceu a ordem, conforme o delegado responsável pelo caso, Edimar Machado.

Na versão da prefeitura de Alvorada, o suspeito realizava manobras perigosas na rua e desobedeceu a ordem de parada dos agentes.

Após ser acompanhado por equipe da guarda, ele colidiu contra a viatura e, ao ser contido, avançou contra a arma dos agentes. Nesse momento ocorreu um disparo, que foi acidental, conforme a administração. Segundo a polícia, o homem tinha antecedentes criminais.