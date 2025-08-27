Segurança

Foragido
Notícia

Homem detido por manter casal sob cárcere privado foge de presídio em São Sepé

Pierre dos Santos Machado havia sido preso na segunda-feira. Brigada Militar e Polícia Civil fazem buscas pelo homem, considerado de alta periculosidade

Zero Hora

