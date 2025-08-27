Homem detido por manter casal sob cárcere privado foge de presídio em São Sepé

A Polícia Penal confirmou na tarde desta quarta-feira (27) que Pierre dos Santos Machado, de 41 anos, preso por manter um casal em cárcere privado, fugiu do Presídio Estadual de São Sepé, na região central do RS. Ele havia sido detido na última segunda-feira (25).

Agentes da Brigada Militar e da Polícia Civil atuam na busca pelo fugitivo, que é tratado pelas autoridades como de "alta periculosidade”.

A Polícia Penal informa que o apenado fugiu do presídio durante o horário de pátio, período em que os detentos podem sair das suas celas. A Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário irá apurar a ocorrência.

Pierre foi preso preventivamente na segunda-feira por suspeita de manter um casal em cárcere privado dentro da casa das vítimas. Natural de Tramandaí, no Litoral Norte, o homem tomou a residência das vítimas para usá-la como ponto de tráfico de drogas.

Ele possui antecedentes por furto, tráfico de drogas, ameaça e roubo com lesões. Pierre responde por cárcere privado, extorsão e ameaça.

A polícia pede à população que denuncie qualquer informação sobre o paradeiro do fugitivo pelo telefone 190 da Brigada Militar.