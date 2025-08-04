Homem acusado de matar o avô e a esposa dele em Cachoeirinha vai a júri nesta quarta-feira

Rubem e Marlene Heger foram vistos pela última vez no fim de fevereiro de 2022. Arquivo Pessoal / Divulgação

O júri de Andrew Heger Ribas, acusado de matar o avô e a companheira dele em fevereiro de 2022, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, está previsto para começar na próxima quarta-feira (6).

Cláudia de Almeida Heger, mãe do réu, também foi denunciada e iria a júri, mas morreu em fevereiro deste ano ao sair da prisão para tratar uma infecção.

Incialmente marcado para novembro de 2024, o julgamento foi remarcado após o réu assinar acordo de delação e revelar que os corpos das vítimas foram queimados em uma churrasqueira com lenha e carvão (relembre o caso abaixo). A expectativa é o que julgamento dure dois dias.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou Ribas por cinco crimes, entre eles dois homicídios duplamente qualificados por dissimulação e motivo torpe. Ele também responde por:

Ocultação de cadáver

Fraude processual

Resistência

Maus-tratos a animal doméstico.

Relembre o crime

Rubem Affonso Heger, 85 anos, e Marlene dos Passos Stafford Heger, 53, foram vistos pela última vez na manhã de 27 de fevereiro de 2022. Conforme o Ministério Público estadual, o crime foi praticado por motivações financeiras.

Eles foram mortos dentro da própria casa, localizada na Vila Carlos Antônio. Após o crime, Ribas e Claudia teriam colocado colchões na frente da garagem da residência, na tentativa de obstruir a frente de casa para conseguir ocultar os corpos.

A cachorra de estimação do casal também foi morta, em uma caixa de gordura. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Marlene recebia a dupla em sua casa.