Caso de 2022
Homem acusado de matar o avô e a esposa dele em Cachoeirinha vai a júri nesta quarta-feira

Andrew Heger Ribas foi denunciado por dois homicídios duplamente qualificados, ocultação de cadáver e outros três crimes. Sua mãe, Cláudia de Almeida Heger, também foi acusada, mas morreu em março deste ano

