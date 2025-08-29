Grupo suspeito de lavagem de dinheiro em falsos sorteios de carros na Fronteira Oeste é alvo de operação 

Dezesseis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Gabriel, Cruz Alta, Ijuí e Lagoa Vermelha. Ministério Público / Divulgação

Um grupo investigado usar revendas de veículos de luxo e falsos sorteios de carros para lavar dinheiro do tráfico foi o alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS). Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em revendas de carros e nas casas dos investigados em São Gabriel, Cruz Alta, Ijuí e Lagoa Vermelha, na manhã desta quinta-feira (29).

Também foram cumpridas sete medidas cautelares, incluindo quebra de dados telemáticos e de sigilos bancário e fiscal, além do bloqueio de R$ 5,5 milhões de bens e ativos financeiros.

Mais de 40 carros foram identificados pelos agentes e 24 já foram apreendidos.

Investigação

As denúncias vieram a partir de informações do 2º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar, que notou atividades suspeitas na região, ligadas ao tráfico de drogas. A partir disso, começou a apuração. Os tipos penais apurados são tráfico de drogas, lavagem de capitais, estelionato, organização criminosa e crime contra a economia popular.

Como funciona o esquema

As investigações apontam que o grupo utiliza contas em nome de laranjas, mantendo revendas de automóveis e promovendo sorteios fraudulentos de veículos, com bilhetes pagos via Pix. Para dar aparência de legalidade, divulgavam vídeos de supostos ganhadores nas redes sociais. No entanto, os carros não eram transferidos e continuavam circulando entre as lojas ligadas aos suspeitos.

Entre os sete investigados estão empresários, além da esposa e dois filhos de um traficante que, segundo o MP, segue atuando de dentro do presídio de São Gabriel. O local também foi alvo de buscas e apreensões.