Segredo de Alcova
Grupo que flagrava traições na saída de motéis de Porto Alegre e extorquia vítimas é alvo de operação

Segundo a investigação, criminosos fotografavam veículos na saída dos locais, obtinham informações pessoais sobre as vítimas e exigiam pagamentos

Leticia Mendes

