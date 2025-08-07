Grupo envolvido em homicídios e esquema de telentrega de drogas em Alvorada é alvo de operação da Polícia Civil

Operação foi realizada em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Polícia Civil / Divulgação

Um grupo suspeito de envolvimento em homicídios e no tráfico de drogas em Alvorada, na Região Metropolitana, é alvo de operação na manhã desta quinta-feira (7). São cumpridas 40 ordens judiciais — 39 mandados de busca e prisão e um de prisão preventiva — no município de atuação da organização criminosa e também em Gravataí e Porto Alegre. Há ainda mais 24 ordens judiciais de bloqueio bancário contra o grupo.

Durante o cumprimento dos mandados, no bairro Três Figueiras, em Alvorada, um homem, alvo de mandado de busca, reagiu e atirou contra os policiais. Ninguém ficou ferido na ação.

Os investigados por coordenar o esquema de telentrega das drogas, segundo a polícia, eram dois irmãos, com antecedentes criminais por homicídio e tráfico. Um deles, em liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica, é o alvo principal da operação. O outro irmão, que também chegou a ser investigado, foi assassinado em junho deste ano, em Viamão.

Ele foi morto no momento que saía de um jogo de futebol, às margens da RS-118. Segundo a polícia, ele seguia até o veículo, quando dois criminosos se aproximaram em outro carro. Eles desceram e atiraram diversas vezes contra o homem, que foi socorrido, mas chegou sem vida ao hospital.

Os outros alvos da operação são apontados como vendedores, que atuam na entrega ou que recebem os pedidos dos entorpecentes, por aplicativo de mensagens. A polícia também cumpre mandados contra suspeitos de fazerem a movimentação financeira do grupo e do fracionamento e armazenamento.

Investigação começou há quase dois anos

A Operação River Brothers é realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Brigada Militar. Segundo a polícia, a investigação se iniciou há quase dois anos, em setembro de 2023. Um integrante de uma facção rival ao grupo foi executado a tiros.

Durante o crime, que aconteceu no bairro Aparecida, em Alvorada, quatro criminosos chegaram ao local num veículo. Logo depois, ingressaram na residência do alvo, que foi rendido e levado para o pátio. No local, ele foi executado com diversos disparos de espingarda calibre 12.

O crime teria sido cometido porque a vítima integrava outro grupo e residia na área dominada pelos rivais. A partir da apuração deste crime, a polícia conseguiu identificar suspeitos de envolvimento com o grupo.

Outros crimes

Segundo a polícia, um dos objetivos da Operação Rivers Brothers é a asfixia da estrutura do grupo criminoso, com intuito de desarticular sua atuação em Alvorada e na Região Metropolitana. A polícia suspeita do envolvimento dos investigados em pelo menos outros dois homicídios, um em Alvorada e outro em Porto Alegre, na Zona Norte.

— Os crimes contra a vida ocorridos em razão de disputa territorial pelo tráfico de drogas, em geral, são ordenados por líderes de facções. Nesses casos, é oportuna a operação policial, que se estende aos demais membros da facção criminosa, desarticulando toda a estrutura da organização criminosa — afirma o diretor do DHPP, delegado Mario Souza.

