Segurança

Estelionato
Notícia

Golpe do Novo Número: Polícia Civil de Goiás mira grupo que se passava por familiares de vítimas para pedir dinheiro

Ao menos 157 ocorrências foram registradas contra a quadrilha entre 2021 e 2023, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS