Golpe do Novo Número: Polícia Civil de Goiás mira grupo que se passava por familiares de vítimas para pedir dinheiro

A Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta quinta-feira (14) a terceira fase da Operação Mirum, com foco em uma quadrilha especializada no golpe do "número novo". A ação mobilizou 140 agentes e resultou no cumprimento de 47 medidas cautelares.

Foram cumpridos 23 mandados de prisão temporária, 23 de busca e apreensão domiciliar em 13 cidades de sete Estados:

Goiás

Distrito Federal

Maranhão

Santa Catarina

Mato Grosso

Pará

Tocantins

Coordenada pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), a operação também efetivou o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 120 mil em bens dos investigados.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, há cerca de 157 ocorrências, registradas entre 2021 e 2024, contra o grupo alvo da operação desta quinta-feira.

Como funciona o golpe

O golpe do número novo lesa, ao menos, duas vítimas: a pessoa por quem os golpistas se passam e os familiares desta primeira vítima, para quem são solicitados transferências bancárias.

Para aplicar o golpe, os criminosos utilizam imagens de uma pessoa em uma conta no WhatsApp. As imagens costumam ser obtidas por meio das redes sociais.

Após isso, com o perfil falso em atividade, o grupo argumenta aos familiares que o número é novo. Na sequência, solicita a transferência de alguns valores para o pagamento de contas.