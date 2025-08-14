Golpe do Novo Número: Polícia Civil de Goiás mira grupo que se passava por familiares de vítimas para pedir dinheiro

A Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta quinta-feira (14) a terceira fase da Operação Mirum, com foco em uma quadrilha especializada no golpe do "número novo". A ação mobilizou 140 agentes e resultou no cumprimento de 47 medidas cautelares.
Foram cumpridos 23 mandados de prisão temporária, 23 de busca e apreensão domiciliar em 13 cidades de sete Estados:
- Goiás
- Distrito Federal
- Maranhão
- Santa Catarina
- Mato Grosso
- Pará
- Tocantins
Coordenada pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), a operação também efetivou o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 120 mil em bens dos investigados.
Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, há cerca de 157 ocorrências, registradas entre 2021 e 2024, contra o grupo alvo da operação desta quinta-feira.
Como funciona o golpe
O golpe do número novo lesa, ao menos, duas vítimas: a pessoa por quem os golpistas se passam e os familiares desta primeira vítima, para quem são solicitados transferências bancárias.
Para aplicar o golpe, os criminosos utilizam imagens de uma pessoa em uma conta no WhatsApp. As imagens costumam ser obtidas por meio das redes sociais.
Após isso, com o perfil falso em atividade, o grupo argumenta aos familiares que o número é novo. Na sequência, solicita a transferência de alguns valores para o pagamento de contas.
— É um golpe antigo, mas que infelizmente muitas pessoas acreditam devido ao uso de imagens reais de familiares que eles obtêm de redes sociais — disse à TV Anhanguera o delegado Thiago César, responsável pela investigação.