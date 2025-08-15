Fotógrafo da RBS é homenageado por socorrer policial baleado em operação

Leandro Sailer cumprimenta Ronaldo Bernardi. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do RS (Sinpol) homenageou, nesta sexta-feira (15), o repórter fotográfico do Grupo RBS Ronaldo Bernardi. O profissional foi um dos responsáveis por socorrer o inspetor Leandro Sailer, baleado na perna durante uma operação no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, no início de agosto.

Representantes do sindicato — entre eles o próprio inspetor Sailer e o presidente da entidade, Mario Flanir Martins — foram recebidos na sede da RBS por Bernardi e gestores da empresa.

— Fiquei muito feliz, muito emocionado. Não tenho dúvidas de que fiz a coisa certa — afirmou Bernardi, veterano na cobertura de assuntos ligados à segurança pública.