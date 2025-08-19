Falsa psicóloga que atendia crianças com TDAH e autismo vira ré por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica

Polícia encontrou receituários e carimbos na casa e em endereços de consultórios da suspeita. Polícia Civil / Divulgação

A Justiça aceitou a denúncia contra uma mulher de 33 anos por atuar como falsa psicóloga em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Agora, ela passa a ser ré, respondendo por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica.

A mulher se identificava como especialista em atendimento de crianças e adolescentes com neurodivergências, segundo a polícia, atendendo pacientes com transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

O Ministério Público do Estado (MPRS) havia encaminhado a denúncia no dia 2 de agosto, que foi recebida pela Justiça no dia 8. Entretanto, a ação só foi divulgada na terça-feira (19). Conforme o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), a mulher ainda não apresentou um advogado. O prazo para a constituição da defesa segue valendo.

Ela havia sido indiciada pela Polícia Civil no final de julho. Outro inquérito, da Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca), segue com diligências em andamento. Nesse, a mulher é investigada por estelionato.

Mulher atendia crianças e adolescentes

De acordo com a promotora de Justiça, Marcéli da Silva Serafim Preis, a denunciada provocou danos irreparáveis às crianças e aos adolescentes atendidos, além de ter atingido diversas famílias vulneráveis que buscavam por tratamento.

Alvo de operação

A falsa profissional havia sido alvo de operação da Polícia Civil durante o mês de julho. Durante a ação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência dela e nos consultórios em que ela atendia, nas cidades de Porto Alegre, Guaíba e Canoas.

Dentre os itens apreendidos estão receituários, documentos e recibos de pacientes, carimbo de psicóloga, canudo do curso de Psicologia e fotos com toga de formatura.

Ela chegou a iniciar o curso de psicologia em uma universidade da Região Metropolitana há alguns anos, mas nunca concluiu a graduação, segundo a polícia.

Conforme a investigação, a mulher atendia ilegalmente há cerca de três anos, sem possuir formação e registro junto ao Conselho de Psicologia.

Para realizar os atendimentos, ela usava o registro profissional de uma psicóloga de Ivoti, no Vale do Sinos, sem o conhecimento da verdadeira titular.