Falsa psicóloga que atendia crianças com TDAH e autismo vira ré por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica

Mulher de 33 anos atendia em Porto Alegre, Canoas e Guaíba, conforme a investigação. Polícia também apura suspeita de estelionato

Lisielle Zanchettin

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

