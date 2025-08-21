Facção que instalou câmeras para monitorar o tráfico em Sapucaia do Sul é alvo da polícia

De casa, suspeita acessava imagens das câmeras de monitoramento usadas pela facção. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação feita pela Polícia Civil nesta quinta-feira (21) resultou na prisão de 14 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. A ação, batizada de Dama de Copas, teve como alvo uma facção criminosa que atua no bairro Cohab e na região do Horto Florestal, ambas localizadas próximas ao zoológico.

Foram cumpridas 48 ordens judiciais, sendo 21 de prisões temporárias, seis de prisões preventivas e 21 mandados de busca e apreensão em Sapucaia do Sul, Canoas, Portão e São Leopoldo.

No bairro Cohab, o grupo instalou ao menos quatro câmeras de segurança em pontos estratégicos, para monitorar ações da polícia, de vendedores de drogas, usuários e moradores da região.

Segundo a polícia, um dos líderes da facção, que está na Penitenciária Modulada de Charqueadas, era o responsável por controlar as ações criminosas. O indivíduo tinha acesso às imagens em tempo real, conforme as autoridades.

— Mesmo preso, ele tinha acesso a um celular e coordenava as operações e diretrizes do tráfico, sabia tudo o que ocorria fora (do sistema prisional). As câmeras eram como se fossem de monitoramento público da cidade — resumiu o delegado regional Cristiano Reschke.

Também foi apurado que a companheira do investigado exercia função de liderança na facção, sendo responsável por receber valores oriundos do tráfico e gerenciar os pontos de venda de drogas.

— Foi comprovado que o preso utilizou chamadas de vídeo para intimidar moradores dos blocos da Cohab, exigindo a cedência de apartamentos para vigilância e armazenamento de drogas, reforçando o domínio da facção sobre o território — acrescentou o delegado Marco Guns, responsável pela investigação.

Durante o inquérito, a polícia identificou que a suspeita movimentou R$ 1,5 milhão em contas bancárias entre maio de 2024 e março de 2025, valor originado de atividades ilícitas. O nome da operação é uma referência à mulher, que foi detida nesta quinta-feira durante o cumprimento das ordens judiciais.

Na primeira fase da ofensiva, os agentes apreenderam um veículo usado pela facção para recolher dinheiro do tráfico. Um celular da mulher, obtido no início da investigação, detalhou como funcionava o esquema e contém conversas entre ela e o líder da facção. Veja abaixo algumas das conversas: