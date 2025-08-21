Segurança

Região Metropolitana
Notícia

Facção que instalou câmeras para monitorar o tráfico em Sapucaia do Sul é alvo da polícia

Grupo usava ao menos quatro dispositivos em pontos estratégicos para monitorar ações da polícia, vendedores de droga, usuários e moradores da região

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS