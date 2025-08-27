Segurança

Comunidade escolar em alerta
Notícia

Facada, tapa na cara, chute, ameaça: RS registra 1,5 mil casos de violência em instituições de ensino no primeiro semestre

Em Porto Alegre, foram 256 episódios no período. Dados da SSP representam apenas os que chegaram ao conhecimento da polícia

Leticia Mendes

