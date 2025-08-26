Segurança

Crime de 2008
Notícia

Ex-policiais penais serão julgados pelo assassinato de colega em Porto Alegre nesta quarta-feira

Réus buscavam silenciar William de Souza, de 39 anos, que descobriu práticas ilícitas cometidas dentro do sistema prisional, conforme a denúncia

Zero Hora

