Ex-policiais penais serão julgados pelo assassinato de colega em Porto Alegre nesta quarta-feira

William Mansur Tadrous de Souza foi morto aos 39 anos. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Três homens acusados pelo assassinato de um policial penal em 2008 serão julgados pelo Tribunal do Júri no Fórum Central de Porto Alegre nesta quarta-feira (27), a partir das 9h30min — a previsão é que dure dois dias. O homicídio qualificado teve como objetivo assegurar a impunidade em outros supostos crimes, conforme a denúncia.

De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), dois ex-policiais penais e um segurança armaram uma emboscada para executar o colega William Mansur Tadrous de Souza, de 39 anos.

A motivação do crime foi a descoberta feita pela vítima de práticas ilícitas cometidas pelos réus dentro do sistema prisional, além de roubos que realizavam, conforme a denúncia.

O MPRS afirma que a vítima sabia do envolvimento dos denunciados em roubos premeditados e em crimes contra a administração pública, tais como: corrupção, concussão e peculato.

Emboscada

Para silenciar a vítima e assegurar a impunidade dos outros crimes, os acusados mataram William com diversos disparos de arma de fogo durante emboscada no bairro Cristo Redentor, zona norte da Capital, no dia 14 de junho de 2008, segundo o MPRS.