Ex-policiais penais são condenados por assassinato de colega há 17 anos em Porto Alegre

Dois ex-policiais penais foram condenados e um segurança, absolvido, em julgamento que durou dois dias e encerrou-se na noite desta quinta-feira (28) em Porto Alegre. O caso envolve o assassinato do agente penal William Mansur Tadrous de Souza, então com 39 anos, morto na noite de 14 de junho de 2008 no bairro Cristo Redentor.

Souza foi baleado na rua após uma discussão com um homem não identificado à época. Em 2009, o caso chegou a ser encerrado pela Polícia Civil sem conclusão. Porém, em 2013, o Ministério Público retomou a investigação após relatos de amigos e familiares da vítima. Segundo o Ministério Público, Souza foi morto pois sabia do envolvimento de colegas em crimes como roubos, corrupção, concussão e peculato. A apuração resultou no acolhimento de denúncia e determinação de júri contra três pessoas em 2019.

O julgamento teve início na última quarta-feira (27). Foram condenados por homicídio qualificado os ex-agentes penais Paranaguá Leal Rodrigues e Daniel Tadeu Medeiros Collar. A pena estabelecida para ambos foi de 16 anos e seis meses de reclusão em regime fechado. A dupla já havia sido demitida do serviço público e respondia em liberdade.

O terceiro réu era o segurança Luis Mário Rodrigues, que acabou absolvido. O tribunal do júri foi presidido pelo juiz Marcelo Lesche Tonet e atuaram os promotores de Justiça Vinicius de Melo Lima e Eugênio Paes Amorim.

Procurada, a defesa de Paranaguá Leal Rodrigues, através dos advogados Eduardo Schmidt Jobim e Ricardo Munarski Jobim, afirma que irá recorrer da decisão. Já Daniel Tadeu Medeiros Collar foi representado pela Defensoria Pública do Estado. Procurada, a instituição comunicou que respeita a decisão dos jurados e irá se manifestar nos autos do processo.