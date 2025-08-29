Ex-namorado de adolescente de 16 anos morta a tiros é suspeito do crime e está foragido

O ex-namorado de Kauanne Mesquita dos Santos, 16 anos, é procurado pelo feminicídio da adolescente, cometido na madrugada de quinta-feira (28) em Capão da Canoa, no Litoral Norte. A prisão preventiva do homem de 29 anos foi decretada na manhã desta sexta-feira (29), mas ele não foi localizado pelas autoridades, segundo o delegado Marco Swirski de Souza.

Kauanne foi morta com pelo menos dois disparos de arma de fogo no rosto. Segundo a investigação, ela estava saindo de uma festa na mesma rua onde morava e foi morta em frente à casa dela. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Na madrugada de quinta-feira, Kauanne foi socorrida por pessoas que estavam no local e levada ao hospital Santa Luzia, onde chegou já sem vida, perto das 4h.

Testemunhas ouvidas pela polícia afirmam que os dois brigaram havia cerca de uma semana e que o homem tinha tentado reatar o relacionamento.

No momento do crime, o foragido também tentou disparar contra a mãe da menina, que foi até a janela de casa ver o que estava acontecendo, mas ele não a atingiu. Por isso, o caso também é investigado como tentativa de homicídio.