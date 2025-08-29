Segurança

No Litoral Norte
Notícia

Ex-namorado de adolescente de 16 anos morta a tiros é suspeito do crime e está foragido

Homem de 29 anos ainda não foi localizado. O caso de Capão da Canoa é investigado como feminicídio e tentativa de homicídio

Zero Hora

